Bill Gates avverte tutti su quello che sta per accadere “Fa paura, non capisco perché i politici non ne parlino”

La rivoluzione tecnologica sembra inarrestabile, e la tecnologia diventa sempre più presente in tutti gli aspetti della nostra vita. In questo campo una delle voci più rispettate è quella di Bill Gates , co-fondatore ed ex CEO di Microsoft, uno dei punti di riferimento sull'evoluzione tecnologica. E proprio le sue recenti parole hanno creato allarme e spavento , cercando di avvisare su una nuova rivoluzione in arrivo.

Bill Gates avverte sull'AI: "È un territorio inesplorato"

E la rivoluzione a cui si fa riferimento è quella dell'intelligenza artificiale, l'arrivo dell'AI che sta lentamente entrando sempre di più nella nostra vita. Bill Gates, insieme agli amministratori delegati Microsoft Steve Ballmer e Satya Nadella, ne ha parlato in un dibattito rete televisiva americana CNBC: "Direi che la tendenza più grande nel mondo di oggi, al di sopra anche della complessa geopolitica, è l'arrivo dell'IA. È strano pensare che, in un'azienda di 50 anni, il decennio più profondo sarà probabilmente il prossimo. Sono sorpreso che i politici non parlino più di intelligenza artificiale. Penso che questa sia la nuova ondata tecnologica che sta arrivando. Si cercherà di arrivare a questa nuova era dell'intelligenza artificiale. Adoro il modo in cui guiderà l'innovazione, ma penso che al momento sia un territorio inesplorato. Saremo in grado di plasmarlo? E le persone in questo momento sono ad un punto in cui dicono 'è tutto un po' spaventoso'. È un territorio completamente nuovo"