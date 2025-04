Funerali Papa Francesco: quando ci saranno, orario e dove

Funerali Papa Francesco: quando, dove e come si svolgeranno

Le esequie del Pontefice, "tornato alla casa del Padre" come annunciato dal Vaticano, saranno celebrate dal cardinale Giovanni Battista Re (decano del Collegio Cardinalizio) e si svolgeranno a San Pietro secondo le nuove regole stabilite lo scorso anno e pubblicate a novembre dall'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Secondo le volontà dello stesso Papa Francesco così il suo funerale avrà una cerimonia più snella, "con dignità ma come ogni cristiano". Tra le novità introdotte ci sono la constatazione della morte non più nella camera del defunto ma nella cappella e la deposizione immediata dentro la bara per l'esposizione alla venerazione dei fedeli del corpo del Papa (con l'eliminazione delle tradizionali tre bare di cipresso, piombo e rovere), così come le indicazioni necessarie per l'eventuale sepoltura in un luogo diverso dalla Basilica Vaticana (Santa Maria Maggiore il luogo scelto da Papa Francesco). Sono state dunque mantenute le tre "stazioni" classiche, quella nella casa del defunto, quella nella Basilica Vaticana e al luogo della sepoltura. La seconda stazione "nella Basilica Vaticana" considera un'unica traslazione in San Pietro, la chiusura della bara e la Messa esequiale. Nella Basilica Vaticana il corpo del Papa defunto è esposto direttamente nella bara e "non più su un alto cataletto". Infine, la terza stazione "nel luogo della sepoltura" include la traslazione del feretro al sepolcro e la tumulazione. Non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali sulla data e l'orario dei funerali, che da 'protocollo' dovrebbero essere celebrati tre giorni dopo il decesso del Pontefice.

(articolo in aggiornamento)