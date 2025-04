Chi sarà il prossimo Papa? I nomi dell'intelligenza artificiale, le previsioni

È una delle domande che si stanno facendo i cristiani di tutto il mondo già da settimane, ancor di più stamattina che Papa Francesco è morto . Secondoquesti i papabili nomi:l'attuale Segretario di Stato Vaticano, una figura di grande esperienza diplomatica.dalle Filippine, noto per il suo approccio pastorale e la sua vicinanza alle posizioni di Papa Francesco sulla giustizia sociale.: dal Ghana, che porterebbe con sé la possibilità di essere il primo Papa di origine africana in molti secoli.: Arcivescovo di Bologna, considerato vicino a Papa Francesco. È difficile dire con certezza chi sarà il prossimo Papa. Molti fattori influenzano l'elezione durante il Conclave, inclusi gli equilibri interni al Collegio Cardinalizio e le priorità che i cardinali elettori ritengono importanti per il futuro della Chiesa. Lo stesso Bergoglio, nel 2013, non era dato tra i "favoriti" alla vigilia del conclave.