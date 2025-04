Ricordate la DeLorean di Ritorno al Futuro? Rischia di scomparire per sempre: "Ne sono rimaste pochissime…" 

DeLorean di Ritorno al Futuro a rischio

La DeLorean DMC-12, celebre per il suo ruolo nei film di Ritorno al Futuro, però è sempre più rara. Secondo i dati della Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) riportati da Collecting Cars, nel Regno Unito solo 303 esemplari sono ancora circolanti, mentre 114 risultano registrati come fuori strada (Sorn), probabilmente conservati in garage come pezzi da collezione. Prodotta in circa 9.000 unità dalla DeLorean Motor Company nell’Irlanda del Nord, la vettura è nota per le portiere ad ala di gabbiano e la carrozzeria in acciaio non verniciato. La sua rarità ha fatto crescere il valore di mercato: un modello restaurato e trasformato in replica della macchina del tempo del film può superare le 80.000 sterline (circa 106.000 dollari), secondo Edward Lovett, amministratore delegato di Collecting Cars. Nel 1981, il prezzo di listino era di 18.000 sterline, superiore a quello di una Porsche 911. Non solo. Dal 2019, Collecting Cars ha venduto solo due DeLorean, l’ultima per 56.000 sterline nel 2022.

Altre vetture iconiche

Ma non è l’unica auto cinematografica a rischio: i dati DVLA indicano che solo 311 Aston Martin DB5, celebre in James Bond, sono su strada, con 73 in stato Sorn. Al contrario, auto come la Mini Cooper di Italian Job(950 unità) e la Ford di Harry Potter e la camera dei segreti (oltre 2.400) restano più comuni.