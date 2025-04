Bufera Jovanotti, non cancella il concerto a Roma dopo la morte del Papa: cosa succederà sabato con i funerali

ROMA - La morte di Papa Francesco ha inevitabilmente scosso l'Italia e modificato gli eventi in programma nel nostro paese: dalle manifestazioni sportive fino ai concerti tranne quelli di Jovanotti. Il cantante romano ha infatti deciso di non sospendere il suo tour nei palazzetti per le date romane al via questa sera, martedì 22 aprile, al Palazzo dello Sport della Capitale. Il 58enne artista, che si esibirà all'Eur anche il 23, 25, 26, 28 e 29 aprile e l'1 e il 2 maggio, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram nella quale conferma le date anche per rispetto alle tantissime persone che hanno acquistato biglietto, organizzato il viaggio e fatto sacrifici per raggiungere Roma anche da lontano.