ROMA - Non si attenua il dolore per la morte di Papa Francesco , avvenuta ieri (lunedì 21 aprile). La scomparsa del Santo Padre ha lasciato più di un velo di tristezza in tutto il mondo, comprese le società calcistiche italiane , alle prese - nelle ultime ore - anche con la complessa quanto affannosa riprogrammazione delle partite di campionato .

Morte Papa Francesco: l'iniziativa di Lazio e Roma

A partire dalle ore 9 di domani mattina, mercoledì 23 aprile, la bara del Papa (ora a Santa Marta) sarà traslata nella basilica di San Pietro per la camera ardente, dove i fedeli e non solo potranno portare l'ultimo saluto al Santo Padre fino a venerdì, in attesa dei funerali in programma sabato 26 aprile a partire dalle ore 10. Su quest'ultimo tema in particolare sono in questo momento al lavoro Lazio e Roma: biancocelesti e giallorossi stanno infatti provando a organizzare l'invio delle loro delegazioni in visita per un ultimo, commosso, saluto al Pontefice e la data cerchiata in rosso sul calendario sarebbe quella di giovedì 24 aprile. Attesi sviluppi nelle prossime ore.

Genoa-Lazio, la risposta della Lega Serie A a Lotito

Intanto la Lega di Serie A ha risposto alla lettera con la quale il presidente della Lazio, Claudio Lotito, aveva chiesto di rivedere la decisione di far giocare domani (mercoledì 23 aprile) Genoa-Lazio, e ha confermato la sua scelta: pur apprezzando l'intenzione di portare la squadra a rendere omaggio al Pontefice domani, la Lega di A ha infatti sottolineato che la data di mercoledì è la prima utile per garantire la regolarità del campionato col recupero in contemporanea delle quattro gare, posticipate ieri in segno di lutto.