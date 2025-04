Paura per Carlos Santana: come sta dopo il malore che lo ha colpito prima di entrare sul palco

Paura per la leggenda della musica Carlos Santana. Il grandissimo chitarrista ha avuto un malore ed è stato costretto a rinviare un concerto a San Antonio. Il 77enne si stava preparando per lo show quando all'improvviso si è sentito male durante una prova per il suono ed è stato ricoverato in ospedale, ha detto il manager Michael Vrionis attribuendo alla disidratazione la causa dell'emergenza. "Per eccesso di prudenza abbiamo deciso di rinviare il concerto in programma. Carlos sta bene e non vede l'ora di tornare sul palco a San Antonio e poi proseguire il tour negli Stati Uniti", ha spiegato.