Scuola dello Sport, tutte le informazioni per iscriversi al corso con Zazzaroni e De Giorgi

“Imparare dalla Sconfitta”: è questo il titolo del seminario del prossimo 21 maggio 2025 organizzato dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute, un'eccellenza nazionale e non solo. Su questa tema interverranno due grandi testimoni del mondo dell’informazione e del volley: si tratta del Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e dell’attuale Commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo Ferdinando De Giorgi. Anche a loro - fa sapere Sport e Salute - sarà chiesto quali vittorie e sconfitte abbiano vissuto o raccontato, cosa hanno imparato da queste opposte situazioni, e qual è il segreto per mantenere l‘equilibrio, riconoscere i limiti e gestire la frustrazione per trasformare la delusione in nuova determinazione, energia e capacità. Referente Scientifico e Docente sarà il Prof. Guido Ghirelli.