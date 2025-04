Fantapapa, tutte le regole: punti, squadre e possibili vincitori dopo il Conclave

Il mondo dei giochi e delle previsioni online arriva a toccare anche l'elezione del prossimo Papa. Dopo il celebre Fantacalcio e il Fantasanremo, ecco infatti il Fantapapa, il gioco per prevedere chi sarà eletto prossimo pontefice come successore di Papa Francesco. Si andrà a creare una vera e propria "formazione" prima del prossimo Conclave: ecco tutte le regole e come funzionerà.