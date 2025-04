Bill Gates e la profezia oscura sull'intelligenza artificiale: "Gli umani non serviranno più". E sul lavoro...

Bill Gates , co-fondatore ed ex CEO di Microsoft, è tornato a parlare dell' intelligenza artificiale . Dopo le sue ultime dichiarazioni, dove ha cercato di avvisare sulla nuova rivoluzione tecnologica in arrivo , Bill Gates ha lasciato una nuova profezia oscura durante un’intervista all’emittente statunitense NBC.

Bill Gates, la profezia: "Gli esseri umani non saranno più necessari"

Nello scenario presentato da Bill Gates, l’avanzata dell’intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare la settimana lavorativa, riducendola a soli due o tre giorni entro il 2035. Non solo buone notizie peò, con la rapida evoluzione delle capacità di apprendimento e problem-solving dell’IA che renderà "gli esseri umani non più necessari per la maggior parte delle cose".

Bill Gates: "È incredibile ma un po' spaventoso"

Poi ha proseguito parlando anche del lavoro: "Ad oggi ci affidiamo agli specialisti umani, specialmente nel campo della medicina o dell'insegnamento. Ma con l'intelligenza artificiale, nel prossimo decennio, questo potrebbe diventare facilmente accessibile e gratuito: ottimi consigli medici, ottimi insegnamenti, tutto dall'AI. È incredibile ma anche un po' spaventoso, perché sta accadendo molto rapidamente e senza limiti". In generale, però, Bill Gates si è definito ottimista: "Lo sviluppo dell'AI porterà a trattamenti rivoluzionari per malattie mortali, soluzioni innovative per il cambiamento climatico e ad un'istruzione di alta qualità per tutti".