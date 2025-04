Chi parteciperà ai funerali di Papa Francesco: tutti i nomi

Sia Trump che Biden a Roma

La lunga lista dei capi di Stato presenti non può che partire dagli Stati Uniti d'America, che presenzieranno ai funerali del Santo Padre con due presidenti, l'eletto Donald Trump e l'uscente Joe Biden. Ci sarà Volodymir Zelensky per la 'martoriata Ucraina', mentre la Russia, che non vedrà la presenza di Vladimir Putin, non ha ancora annunciato il nome del suo rappresentante. Tra i premier europei, certe le presenze del francese Emmanuel Macron, del britannico Keir Stramer, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del neo-presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier. Il Portogallo vedrà presenti sia il presidente Marcelo Rebelo de Sousa, che il primo ministro Luis Montenegro, accompagnati dal presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, che dal ministro degli Esteri, Paulo Ranger.

Lettonia e Lituania vedranno prendere parte alla cerimonia i rispettivi capi di Stato, Edgar Rinkevics e Gitanas Nauseda, la Romania il presidente ad interim Ilie Bolojan, la Polonia avrà Andrzej Duda e la Svizzera la presidente Karin Keller-Sutter.

Dal Sudamerica, annunciato il viaggio Javier Milei dall'Argentina e di Luiz Inacio Lula da Silva dal Brasile, mentre l'Unione Europea sarà rappresenta da Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Antonio Costa, per le Nazioni Unite, Antonio Guterres.