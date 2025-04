Totti terrorizzato tra gli squali, il video dalle Maldive è virale

Attimi di paura per Francesco Totti alle Maldive. L'ex calciatore si è concesso una vacanza al caldo in occasione del lungo ponte di Pasqua e del 25 aprile. Con lui la compagna Noemi Bocchi con i due figli avuti dall'ex marito Mario Caucci e Cristian, Chanel e Isabel , i ragazzi che l'ex capitano giallorosso ha avuto da Ilary Blasi. Nelle storie condivise su Instagram Totti è in acqua, mentre nuota tra alcuni squali e appena vede i terribili predatori prova a farsi indietro, visibilmente preoccupato anche se il volto è nascosto dalla maschera. A confermare tutto ci pensa poi Chanel Totti, sempre molto social che scrive sul suo account: "Questa mattina siamo andati a fare il bagno con gli squali. Paura? Molta". Poi aggiunge: "Abbiamo visto anche le tartarughe". Per la ragazza, che a maggio compirà diciotto anni, è la seconda volta alle Maldive nel giro di poche settimane: di recente è stata lì con Ilary , Bastian Muller e Michelle Hunziker.

La vacanza di Totti con la famiglia allargata

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto una località tropicale come destinazione per le loro vacanze di Pasqua. L'ex attaccante e la compagna, più uniti che mai, si sono concessi una pausa dal caos di Roma e, insieme ai figli, si stanno godendo una vacanza all'insegna del divertimento tra le acque cristalline. Insieme ai figli di Totti, Cristian, Chanel e Isabel in vacanza ci sono anche i figli di Noemi Bocchi, Sofia e Tommaso, nati dalla relazione con l'ex Mario Caucci. Insomma, la famiglia allargata si sta rilassando tra spiagge, sole e panorami mozzafiato. L'ex moglie di Totti, Ilary Blasi, invece è rimasta a Roma per Pasqua, impegnata alla conduzione di The Couple, il nuovo reality game di Canale 5. La conduttrice è in compagnia di Bastian Muller, conosciuto nel 2022 dopo la turbolenta separazione dall'ex marito.