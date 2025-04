William da solo ai funerali di Papa Francesco: il vero motivo dell'assenza di Kate Middleton

Il Principe William è a Roma, presente ai funerali di Papa Francesco . Ma senza sua moglie, Kate Middleton . Con l'erede al trono c'è invece Keir Starmer , il Primo Ministro del Regno Unito. William, che non ha mai avuto modo di conoscere il Sommo Pontefice in vita, è arrivato in Italia in rappresentanza del suo Paese e soprattutto di suo padre. Re Carlo , che invece aveva un ottimo rapporto con Bergoglio e lo ha incontrato anche alcuni giorni prima della sua morte, ha voluto farsi rappresentare dal figlio maggiore ed erede al trono, in quanto William sarà il futuro capo della Chiesa anglicana, quando gli succederà. Dunque, la partecipazione del Principe del Galles alle esequie del Santo Padre prepara in un certo senso il terreno per quando assumerà quel delicatissimo incarico religioso. Anche la Regina Elisabetta si fece rappresentare da Carlo, allora Principe del Galles, nel 2005 ai funerali di Papa Giovanni Paolo II.

Perché Kate Middleton non è presente ai funerali di Papa Francesco

L'assenza di Kate Middleton ai funerali di Papa Francesco non è legata al suo stato di salute. Le condizioni della Principessa migliorano sempre più dopo la diagnosi di cancro di un anno fa. La sua assenza non dipende nemmeno da impegni precedenti: semplicemente Kate non è indispensabile in questa occasione. La 43enne non è soggetta ad alcun obbligo istituzionale che le imponga di presenziare in Vaticano, contrariamente a William. In più, la Middleton non ha nemmeno alcun obbligo morale, in quanto non è una Principessa cattolica come ad esempio Charlene di Monaco (presente accanto al marito Alberto). Insomma, la sua assenza alla cerimonia funebre è più che giustificata.