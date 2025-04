Conclave data, prima fumata bianca, orario e quando può essere eletto il nuovo Papa  

Comincerà il 7 maggio il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco . La decisione è stata presa dalle congregazioni generali dei cardinali al termine della riunione del 28 aprile. Domenica si concluderanno i novendiali, le messe in suffragio di Bergoglio. "È stata stabilita la data del 7 maggio per il Conclave", ha detto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni in un briefing. L’assemblea dei cardinali ha preso in paio di giorni in più "innanzitutto per motivi logistici", ha rivelato un cardinale. Gli elettori infatti non sono mai stati così tanti - 135 sulla carta , al momento con due rinunce annunciate per motivi di salute - e bisogna avere il tempo di sistemare tutti quanti nella Casa Santa Marta, l’albergo vaticano nel quale alloggeranno isolati durante il Conclave. La cappella Sistina è ufficialmente chiusa al pubblico in vista del Conclave. Lo ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. "Si comunica che la Cappella Sistina - si legge - sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del Conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis".

Come funziona il Conclave nella cappella Sistina

Il Conclave è la riunione di cardinali elettori che termina con l'elezione di un nuovo Papa. È una procedura caratterizzata da regole molto rigide. Il limite più importante che viene imposto durante quei giorni è il divieto assoluto di contatti con l'esterno: proibito anche l'uso dei telefoni e la lettura dei giornali, per evitare qualsiasi influenza o interferenza nella scelta del nuovo capo della Chiesa Cattolica. Si comincia al mattino: il giorno di inizio del Conclave, i cardinali si riuniscono nella basilica di San Pietro in Vaticano per la messa pro eligendo Romano Pontefice, ovvero "per l'elezione del pontefice". La prima giornata è soprattutto dedicata alla preghiera, al termine della quale i cardinali in processione si dirigono verso la Cappella Sistina. Una volta giunti qui, i cardinali devono pronunciare un giuramento in latino, la lingua ufficiale dello Stato del Vaticano e della Chiesa cattolica in generale. Il giuramento prevede il rispetto della Costituzione apostolica, di non rivelare mai e in alcun modo quello che accade nelle riunioni del Conclave e l'impegno di svolgere fedelmente il ruolo di Papa qualora si venisse eletti. Alla fine del giuramento sono invitati a uscire tutti coloro che non appartengono all'assemblea dei cardinali elettori che da quel momento dovranno rimanere soli. Vengono chiuse le porte e ha inizio ufficialmente il Conclave.

Come viene eletto il nuovo Papa e la fumata bianca e nera

L'elezione del nuovo Papa avviene per votazioni: si comincia distribuendo due o tre schede a ogni cardinale, sulla quale andrà scritto il nome del proprio candidato a Papa. La scheda viene poi piegata e inserita in un'urna. Prima di passare allo spoglio, cioè alla lettura dei nomi, le schede vengono contate affinché corrispondano esattamente al numero dei cardinali presenti. Se è tutto regolare si possono leggere i nomi a voce alta. A mano a mano che le schede vengono aperte, le si fora con un ago e vi si inserisce un filo per legarle tutte assieme. Affinché un cardinale sia eletto papa, deve ottenere i voti di due terzi degli elettori presenti, ma difficilmente accade nei primi giorni di votazioni. Dal momento che ogni atto del Conclave deve rimanere segreto, al termine di ogni votazione le schede vengono bruciate in una stufa collocata proprio all'interno della Cappella Sistina e collegata a un comignolo sul tetto del palazzo apostolico. Se non è stato eletto nessuno, la fumata sarà nera. Mentre quando si giunge al nome del nuovo Papa, la fumata è bianca. Per raggiungere queste colorazioni in modo definito e non fraintendibile, vi si aggiungono alcune sostanze chimiche che rendono la sfumatura più evidente. Assieme alla schede, si bruciano anche eventuali appunti e qualsiasi foglio sia stato scritto in quell'aula.