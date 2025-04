Black out Spagna, l’incredibile teoria: “Un raro fenomeno atmosferico”

Non sarebbe un attacco informatico, come da subito si era sospettato, ma un "raro fenomeno atmosferico", la causa scatenante dell'esteso black out che ha paralizzato la Penisola iberica e anche parte del sud della Francia. A sostenerlo è il gestore della rete elettrica portoghese, REN (Redes Energeticas Nacionais), che avrebbe individuato il problema nel cuore della Spagna.

"Vibrazione atmosferica indotta"

In un comunicato raccolto dalla Reuters, il REN precisa che le variazioni estreme di temperatura registrate nell'entroterra spagnolo avrebbero causato oscillazioni anomale nelle linee ad altissima tensione (400 kW) . Un raro fenomeno, noto come "vibrazione atmosferica indotta". L'operatore lusitano ha anche fatto capire che poprio per la complessità dell'evento e la necessità di riequilibrare i flussi di elettricità a livello internazionale, i tempi di ripristino della fornitura di energia in entrambi i Paesi non sarano brevi e che potebbe servire fino ad una settimana per tornare alla normalità.