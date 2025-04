Totti e Tony Effe insieme, palleggiano al Circo Massimo e mandano in delirio il web

Francesco Totti con Tony Effe in un video in cui il cantante annuncia il suo prossimo concerto al Circo Massimo. La location che lo aveva visto escluso dal concerto di Capodanno a Roma per le polemiche sui testi sessisti delle sue canzoni. Ora il rapper ha lanciato la data evento con un video ironico postato sul suo profilo Instagram che lo vede accanto al mitico capitano giallorosso. Nel filmato Tony, vero nome Nicolò Rapisarda, palleggia con Totti in un Circo Massimo deserto: il pallone colpisce un cartellone che raffigura il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, con la scritta 'Benvenuti a Roma'. "Attento, che non ti fanno fare il concerto", lo redarguisce l'ex capitano giallorosso. "Vabbè... ci vediamo il 6 luglio", replica Tony Effe. E Totti: "E io ti aspetto qua". Sullo sfondo va un pezzo di Icon, canzone che dà il nome all'ultimo album del cantante: "Non volevo, ma lo sono. Tony, icon, iconico". "Chi non viene è una spia", scherza l'ex membro della Dark Polo Gang nel commento che accompagna il video.