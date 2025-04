Elon Musk è noto da tempo per le sue ambizioni audaci: colonizzare Marte, rivoluzionare i trasporti e sviluppare tecnologie integrate con l'intelligenza artificiale. Ma ora è al centro dell'attenzione per un'altra stravagante missione: generare quanti più figli possibili nel tentativo di combattere quella che lui chiama una "crisi da collasso demografico". Musk , 53 anni, ha già 14 figli avuti con quattro donne diverse e non ha mai fatto mistero della sua convinzione che le persone intelligenti debbano riprodursi di più per garantire la sopravvivenza dell'umanità. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dagli USA, il miliardario starebbe intenzionalmente allargando la sua famiglia, spesso tramite fecondazione in vitro, con donne che considera intellettualmente eccezionali. Il suo ultimo figlio , di nome Seldon Lycurgus , è stato recentemente annunciato da Shivon Zilis , una dirigente di Neuralink laureata a Yale e madre di quattro dei figli di Musk. Zilis ha condiviso la notizia in un post su X, definendo il loro neonato "costruito come un carro armato".

Elon Musk, più figli possibili per salvare l'umanità

Chi è vicino a Elon Musk afferma che il suo approccio non è ovviamente molto romantico. A quanto pare, preferisce la fecondazione in vitro per controllare il processo e favorire la prole maschile, convinto che crani più grandi, resi possibili dai parti cesarei, possano migliorare le capacità cerebrali. Sceglie perfino nomi spesso insoliti per i suoi eredi, come X Æ A-Xii e Tau Techno Mechanicus. E non è finita qui: oltre alle relazioni note, Musk avrebbe offerto il suo sperma ad amici, collegi e persino funzionari stranieri. Una fonte ha affermato di essere stato contattato da rappresentanti giapponesi in cerca di un donatore per una "donna di alto profilo". Invece un'altra donna, l'influencer del MAGA Ashley St. Clair, ha dichiarato pubblicamente di avere un figlio con Musk-Romulus e che lui le aveva offerto un accordo multimilionario per mantenere segreta la paternità. Lei ha rifiutato. "Non volevo che mio figlio si sentisse un segreto", ha scritto sui social.

Elon Musk e il declino della civiltà

L'ossessione di Elon Musk per la crescita demografica nasce dal suo timore che il calo dei tassi di natalità possa innescare il declino della civiltà. Mentre i critici dibattono sull'etica dei suoi metodi, Musk sembra imperterrito e più deciso che mai a costruire silenziosamente quello che alcuni chiamano un movimento pro-natalista individuale, alimentato non solo dalla scienza, ma anche da una fede incrollabile nella sua visione del futuro dell'umanità.