Dai Nokia con Snake ai Motorola: quanto valgono oggi quei vecchi cellulari

I telefoni cellulari degli anni '80 e '90 sono ormai diventati ricercati oggetti da collezione. E per questo motivo, oggi, possono valere centinaia, anzi migliaia di euro se conservati adeguatamente. Facciamo un esempio: il Motorola DynaTAC 8000, soprannominato "il mattone" e lanciato nel 1983, è stato pioniere dei telefonini disponibili sul mercato. Oggi, se in buone condizioni e con la confezione originale, può essere acquistato anche per poco più di 1700 euro. Stesso discorso per il primissimo iPhone, quello del 2007, che all'asta può arrivare fino a dieci mila euro rendendolo tra i telefoni più costosi di sempre sul mercato.