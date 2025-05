Scoperto un “tunnel temporale” sul fondo dell'Oceano Pacifico: un esperimento condotto nel 1979 svela ora i risultati  

La rivista Nature, in collaborazione con il National Oceanography Centre e il Museo di Storia Naturale di Londra, ha pubblicato i risultati di un esperimento condotto nel 1979. Si è trattato di un test di estrazione mineraria realizzato in acque profonde nella Clarion-Clipperton Zone (ZCC). L'esperimentoi è stato realizzato per scoprire le conseguenze ecologiche in quella zona (considerata fondamentale per l'estrazione di metalli per batterie come nichel e cobalto.