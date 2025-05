Un fungo assassino potrebbe presto devastare l'Europa infettando milioni di persone: cosa sappiamo

Il cambiamento climatico sta creando le condizioni ideali affinché un fungo letale possa diffondersi rapidamente in tutta Europa, con milioni di persone potenzialmente a rischio di contrarre l'infezione. Gli scienziati affermano che l'aspergillosi, una malattia che può colpire l'apparato respiratorio , causando difficoltà respiratorie e diffondendosi in qualsiasi parte del corpo, potrebbe infettare diversi paesi quest'anno. L'aumento delle temperature in tutto il mondo, dovuto ai cambiamenti climatici, mette a rischio i paesi del nord Europa, a causa della rapida diffusione della malattia. Sebbene la patologia possa normalmente essere curata con i farmaci, per i soggetti affetti da patologie preesistenti, come l'asma o la fibrosi cistica , può essere potenzialmente letale.

Un nuovo virus in arrivo in Europa

Norman van Rhijn, ricercatore del Wellcome Trust presso l'Università di Manchester e coautore di uno studio sul fungo, ha dichiarato al FT: "Stiamo parlando di centinaia di migliaia di vite e di cambiamenti continentali nella distribuzione delle specie. Tra 50 anni, il luogo in cui crescono le cose e ciò che ci infetta saranno completamente diversi. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di vite e di cambiamenti continentali nella distribuzione delle specie. Tra 50 anni, dove crescono le cose e da cosa si viene infettati sarà tutto completamente diverso". I sintomi dell'aspergillosi includono respiro corto, tosse con emissione di sangue o grumi di muco, respiro sibilante, febbre alta, perdita di peso involontaria e sensazione di stanchezza. Per chi soffre già di una patologia polmonare, i sintomi potrebbero peggiorare.

Le infezioni più difficili da curare

A livello globale si registrano ogni anno più di 150 milioni di casi gravi di infezioni fungine e 1,7 milioni di decessi; questi numeri sono in costante aumento perché le infezioni causate da lieviti e muffe stanno diventando sempre più difficili da curare. La professoressa Adilia Warris, autorità internazionale nel campo delle infezioni fungine e co-direttrice del Medical Research Council Centre for Medical Mycology presso l'Università di Exeter, ha spiegato: "Le infezioni fungine sono molto gravi, ma penso che uno dei motivi per cui la gente non se ne accorge è che spesso si presentano come complicazione di un'altra malattia. Tutti sanno quanto sia orribile il cancro, ma quello che spesso la gente non sa è che i malati di cancro corrono anche un rischio molto elevato di sviluppare infezioni fungine, le quali rappresentano un fattore significativo in molti decessi per cancro".