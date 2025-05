Matteo Giunta, il marito di Federica Pellegrini, in tv: "Ceccon? Pentito". E parla anche di Sinner

Ospite de La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda su Rai1 ogni pomeriggio, Matteo Giunta si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Soprattutto in merito alle ultime polemiche che hanno coinvolto la moglie Federica Pellegrini, prima con il nuotatore Thomas Ceccon, poi con il tennista Jannik Sinner. Nel caso del primo Giunta non ha esitato ad intervenire, anche se ora si è detto pentito del suo gesto. "Ho visto Fede accusare un po' il colpo, - ha raccontato Giunta - non se lo aspettava e io ho detto 'guarda magari sono quelle interviste in cui le parole vengono travisate'. Mi aspettavo un messaggio da parte di lui, come fatto da Federica in passato per complimentarsi ma non c’è stato questo e a quel punto diciamo che mi si è chiusa un po’ la vena". In sostanza Matteo è intervenuto per sostenere sua moglie ma, col senno di poi, si è pentito di quel gesto. "Mi sono pentito, i social sono una grande opportunità ma sono anche un'arma a doppio taglio e certe questioni non vanno risolte sui social ma direttamente", ha osservato.