Dove colpirà la sonda sovietica lanciata nello spazio nel 1972: cadrà sulla Terra il 10 maggio

La sonda spaziale Cosmos 482 è una sonda spaziale creata e lanciata dall' Unione Sovietica il 31 marzo 1972 con l'obiettivo di esplorare il pianeta Venere . Tuttavia non riuscì mai a portare a termine la sua missione perché non raggiunse la destinazione. Più di mezzo secolo dopo, si prevede che l'impatto del dispositivo sulla Terra avverrà il 10 maggio , e gli specialisti temono che il suo rientro sia un processo incontrollato. Il grande interrogativo che tiene col fiato sospeso l'intera comunità aerospaziale è dove si schianterà il velivolo. Secondo la NASA il dispositivo è stato lanciato nello spazio da un lanciatore SL-6/A-2-e quattro giorni dopo le sonde atmosferiche chiamate Venera 7 e 8, che avevano un progetto e un piano di missione identici. A differenza della Cosmos 482, queste ultime due riuscirono a completare la missione di esplorazione di Venere e furono le prime due sonde spaziali ad atterrare con successo nel 1970 e nel 1972 . Queste missioni si svolsero nell'ambito del programma Venera, condotto dall' URSS per ottenere informazioni su quel pianeta.

Cosa è accaduto alla sonda 1972 nello spazio

Riguardo a quanto accaduto nello spazio al Cosmos 482, la NASA ha spiegato: "Si è separato in quattro parti, due delle quali sono rimaste nell'orbita terrestre bassa e si sono disintegrate entro 48 ore, e due parti (presumibilmente la sonda di atterraggio e l'unità motore dello stadio superiore staccata) sono entrate in un'orbita più alta". Inoltre, si ritiene che un guasto abbia causato la combustione del motore, impedendo alla sonda di raggiungere una velocità sufficiente per il trasferimento su Venere e abbandonando il carico utile in questa orbita ellittica terrestre. Da allora, la nave ha seguito un'orbita quasi circolare attorno alla Terra. Per quanto riguarda le caratteristiche di questa nave, misura un metro di diametro e pesa 495 chili. Si sa anche che aveva una calotta superiore che presumibilmente si staccava durante il rientro per aprire un paracadute di 2,5 metri e scoprire l'antenna e gli strumenti. Funzionava a batteria e la sua strumentazione comprendeva anche sensori di temperatura, pressione e densità, nonché un accelerometro, un radioaltimetro, un anemometro, uno spettrometro a raggi gamma, un analizzatore di gas, fotometri visibili e trasmettitori radio. Tuttavia, non si sa se al momento funzioni e se il paracadute si attiverà o meno.

Dove cadrà la sonda 1972

Per quanto riguarda il grande interrogativo su dove atterrerà Cosmos 482, la NASA ha rivelato che la sua traiettoria copre latitudini comprese tra 52 °N e 52 °S, includendo vaste aree dell’Asia, delle Americhe, dell’Australia, dell’Africa e dell’Europa, Italia compresa. Bisogna precisare che la Caribbean Astronomical Society (SAC) ha annunciato sulla sua pagina Facebook che "la data esatta potrebbe essere anticipata o posticipata a causa dell'attività del Sole poiché quando il Sole è più attivo, la nostra atmosfera si riscalda e si espande, e questo fa sì che gli oggetti in orbite basse subiscano un maggiore attrito o frenata atmosferica e inizino il loro rientro prima del previsto". Al momento è impossibile prevedere il momento e il luogo in cui atterrerà Cosmos 482. Tutto questo è dovuto a vari fattori che sfuggono al controllo umano, come l'attività solare e il funzionamento del paracadute.