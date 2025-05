La creatura marina più grande del mondo emerge al largo della costa: "È stata un'esperienza unica"

Gli oceani ospitano un gran numero di creature, alcune delle quali sono molto difficili da vedere per gli uomini e possono passare anche diversi anni tra un avvistamento e l'altro. Inoltre, possono sorprendere le persone e apparire in un momento del tutto inaspettato. È esattamente quello che è successo a un gruppo di studenti e ricercatori che stava conducendo uno studio sui delfini attorno alla zona costiera della Carolina del Nord . Hanno osservato una specie marina che non si vedeva da molto tempo, più precisamente dal 2021: una megattera . Secondo quanto dichiarato dai dirigenti del Brunswick Community College, l'escursione è diventata "un'esperienza irripetibile e straordinaria". Inoltre, Dean Kim Jones ha confermato l'emozione sorprendente provata quando sono riusciti a visualizzare la megattera: "C'era così tanta vita nella zona: pesci esca, uccelli che si tuffavano, decine di delfini e poi l'abbiamo vista". Poi ha aggiunto: "Ci sono molti detriti sulla costa in questo momento... Quindi è fantastico vedere una balena nutrirsi in modo sano e bello è fantastico".

Che cos'è una megattera e caratteristiche

La megattera (Megaptera novaeangliae) è un cetaceo misticeto, un tipo di balena con la barba, famoso per le sue lunghe pinne pettorali, le più lunghe tra tutti i cetacei. Può raggiungere una lunghezza di 14-17 metri e un peso fino a 40 tonnellate. Sono diffuse in tutti gli oceani del mondo, e effettuano lunghe migrazioni tra le regioni polari, dove si nutrono, e le regioni tropicali, dove si accoppiano. La megattera è rara da avvistare in determinate zone, come ad esempio il Mediterraneo, a causa di fattori come le sue migrazioni, che la portano lontano da quelle aree. Inoltre, la caccia intensiva del passato ha ridotto drasticamente la popolazione di megattere, rendendole più difficili da avvistare. Una megattera è in grado di mangiare qualcosa come 2,5 tonnellate di pesce ogni giorno, divorandone a migliaia in un singolo boccone.