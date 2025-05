Raro avvoltoio papa nato al Bioparco di Roma: l'incredibile coincidenza con l'elezione di Leone XIV

ROMA - Un 'giorno da papa' l'8 maggio, data in cui in Vaticano è stato eletto il nuovo Pontefice Leone XVI e ed è anche nato per la prima volta al Bioparco di Roma un raro esemplare di avvoltoio papa .

L'uovo si è schiuso l'8 maggio, il giorno della proclamazione di papa Leone XIV - fa notare la Fondazione Bioparco di Roma - e per di più il rapace è diffuso anche in Perù, dove il Pontefice ha vissuto per oltre venti anni. Il nome comune dell'avvoltoio si ispira ai colori che lo contraddistinguono, simili a quelli delle vesti papali. È anche chiamato avvoltoio reale ed è un grande rapace dell'America Centrale e Meridionale. Il pulcino si trova in una nursery non visibile al pubblico, sta bene, accudito dai guardiani del reparto uccelli; ancora non è possibile sapere se sia femmina o maschio.

L'uovo era stato collocato in incubatrice dopo l'abbandono

"A volte, come nel nostro caso, per motivi non identificabili, dopo la deposizione i genitori non si occupano della cova e l'uovo viene abbandonato - spiega la presidente della Fondazione Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa -. Appena i keeper si sono accorti della deposizione, hanno prelevato l'uovo e l'hanno collocato nell'incubatrice. Dopo 54 giorni, durante i quali è avvenuto un accurato monitoraggio, l'uovo si è schiuso. È importante sottolineare - conclude Palanza - che per impedire l'imprinting sugli umani e mantenere la sua identità di specie, il piccolo deve essere gestito con un protocollo rigido: i guardiani non sono riconoscibili come umani e per alimentarlo utilizzano un pupazzo dalle sembianze di un avvoltoio papa. Inoltre, il pulcino ha intorno a sé varie foto dei genitori". Diffuso in America del Sud, l'avvoltoio Papa è monogamo; la femmina depone un unico uovo all'interno di crepe o cavità degli alberi che viene covato anche dal maschio. Alla schiusa il piccolo viene nutrito con il cibo rigurgitato da entrambi i genitori.