Toto Cutugno, parla il figlio: "Aveva due famiglie, diceva di essere un ingegnere"   

A due anni dalla morte di Toto Cutugno, il figlio Niko svela nuovi retroscena sulla vita privata del celebre cantautore. Manager 36enne, ha scoperto le sue vere origini solo all'età di 7 anni. Il cantautore e la madre si erano conosciuti in aereo nel 1989. "Lui era già sposato. Per tutta la vita non ha rinunciato né a sua moglie né a me e a mia madre. Ha avuto due famiglie", ha raccontato Cutugno Junior al Corriere della Sera. Ha scoperto di essere suo figlio con La Settimana Enigmistica in un pomeriggio del 1996: "Sulla copertina della rivista c’era la sua foto. Mio nonno materno non resistette più, lo indicò e mi disse: “Quello è tuo padre”". Lui lo visitava regolarmente a Roma: "Diceva di essere un ingegnere costretto a trascorrere lunghi periodi lontano da casa. Veniva e se ne andava, io ero piccolo, non avevo idea che fosse così famoso".