Avvistato un iceberg nero, l'assurda teoria sul colore: "C'è un enorme animale dentro"  

Un iceberg nero e diverso

Antoniussen ha detto che l'iceberg sembrava una roccia con delle venature grigie molto scure e nere, e ha rapidamente escluso la possibilità che un'ombra lo avesse colpito. Dato che non ha raccolto campioni – il suo lavoro è la pesca, non quello di scienziato – stanno emergendo diverse teorie, da chi crede che al suo interno ci sia cenere vulcanica, come Lev Tarasov, fisico della Memorial University e modellista dei sistemi glaciali terrestri, agli appassionati che credono che al suo interno ci sia un mammut. Poiché ciò che vediamo di un iceberg rappresenta solo il 10% del suo potenziale, esistono teorie su come possa avere quel colore, su come sia arrivato a meno di 100 km dalla costa, presumibilmente dalla baia di Baffin e su come sia arrivato lungo la costa del Labrador, e alcuni credono addirittura che si sia staccato dal fiordo di Kangerlussuaq in Groenlandia.