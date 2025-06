A che età una persona è considerata vecchia, cosa ha stabilito la scienza  

Un'analisi condotta su oltre 4.000 persone ha rivelato a quale età l'orologio biologico inizia ad accelerare . L'invecchiamento è una trasformazione fisica, mentale e di salute che viene spesso interpretata in modo diverso a seconda della cultura. Alcune delle caratteristiche principali includono segni cutanei, comparsa di malattie, perdita di memoria e mobilità ridotta. "L'invecchiamento causa un deterioramento della struttura e della funzione dei tessuti in tutto il corpo", si legge sulla rivista scientifica Nature Medicine. Seguendo questa linea, e di fronte alla domanda su quando questo processo avrebbe avuto inizio, un gruppo di scienziati della Stanford University è riuscito a determinare l'età di una persona. Per farlo, hanno analizzato il plasma di 4.263 donatori di età compresa tra 18 e 95 anni e hanno scoperto che le proteine ​​sono l'indicatore più affidabile in questo caso. L'autore e ricercatore dell'articolo, Tony Wyss-Coray, ha osservato: "Le proteine ​​sono i cavalli da tiro delle cellule costituenti il ​​corpo e quando i loro livelli relativi subiscono cambiamenti sostanziali, significa che anche tu sei cambiato".

Quando una persona può essere considerata vecchia

Dopo aver analizzato più di 3.000 proteine ​​di ciascun individuo, ne sono state identificate 1.379 con variabilità in base all'età. Con solo 373 di queste, è stata possibile prevedere l'età dei partecipanti al progetto. Dunque, è emerso che a partire dai 34 anni, una persona inizia a mostrare segni di deterioramento delle condizioni fisiche. Per questo motivo, gli scienziati sono stati in grado di suddividere il processo in tre fasi: dai 34 ai 60 anni, si parla di età adulta; dai 60 ai 78 anni di maturità tardiva; dai 78 anni in poi, di vecchiaia. In ciascuna di queste fasi, la produzione di proteine ​​passa dall'essere costante a diminuire lentamente fino a non essere più prodotta. Ciò è probabilmente dovuto alla scarsa capacità di riparazione del DNA (acido desossiribonucleico).

Le principali caratteristiche della vecchiaia

Wyss-Coray ha spiegato alcune delle caratteristiche distintive della vecchiaia che si ripetevano come uno schema in tutti gli individui: