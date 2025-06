Fedez in lutto, morta la nonna dopo la triste profezia di un anno fa

Lutto per Fedez: è morta a 94 anni l'amata nonna Luciana. Ad annunciarlo, il rapper con un post social: "Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto". Parole usate per accompagnare una carrellata di foto scattate insieme alla nonna materna, con la quale aveva un legame molto forte. La signora Violini è stata protagonista anche di alcuni episodi di The Ferragnez, la docu-serie che ha raccontato la quotidianità degli ex coniugi. È stata la nonna tra le più amate del web, sui social si è definita "nonna imprenditrice digitale". Tra i like al post della scomparsa anche quello di Chiara Ferragni.