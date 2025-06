Mattia Destro papà bis, la moglie Ludovica Caramis torna in tv col pancione dopo 5 anni

Mattia Destro papà bis. Il calciatore, ex Roma oggi impegnato alla Reggiana, aspetta il secondogenito dalla moglie Ludovica Caramis. Anzi, secondogenita, visto che la coppia aspetta una bambina come svelato dalla soubrette a La volta buona di Caterina Balivo. Un ritorno in televisione per la Caramis, a cinque anni dall'ultima volta. Nel 2020 è arrivato il primogenito Leone e Ludovica ha preferito concentrarsi sulla famiglia mettendo da parte la carriera. Nel salotto della Balivo, la 33enne ha rivelato che da tempo il figlio chiedeva una sorellina: un sogno che diventa finalmente realtà.

Il ritorno in tv di Ludovica Caramis

"La tv mi è mancata, quando ho lasciato stavo ancora facendo gavetta perché non sono ancora un nome importante in questo mondo - ha raccontato Ludovica Caramis - Dopo tanti anni al preserale ero passata in prima serata, La Corrida è stata una grande occasione poi interrotta per la pandemia e mi è dispiaciuto. Però sono diventata mamma e nei primi anni Leone mi ha dato tanto da fare. Ho dovuto lasciare Roma per seguire mio marito, quando Leone aveva due mesi sono andata a Genova. Senza il supporto della mia famiglia visto che le Regioni erano chiuse. Ma questa cosa mi ha fortificata tantissimo come mamma".

L'amore tra Destro e Ludovica Caramis

Ludovica Caramis si è fatta conoscere dal pubblico grazie al suo ruolo di Professoressa nel programma l'Eredità, condotto prima da Carlo Conti e poi da Fabrizio Frizzi, dal 2011 al 2017. Successivamente è stata valletta de La Corrida per due anni, sempre con Conti. Nel 2014, dopo due anni di fidanzamento, ha sposato Mattia Destro. "Dopo il matrimonio abbiamo deciso di non avere subito dei figli per goderci la vita di coppia", ha spiegato lei. Il piccolo Leone è infatti arrivato solo sei anni dopo le nozze. E ora Destro e Ludovica sono pronti a fare il bis.