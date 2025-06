Tumore Carlo III, come sta e la decisione di William e Kate: "Sono pronti a..."

È allarme in Inghilterra per le dichiarazioni di una fonte secondo cui "Re Carlo III avrebbe un tumore incurabile. Lo sta tenendo sotto controllo, ma William e Kate si stanno preparando a prendere il suo posto". Le dichiarazioni della fonte si aggiungono a quelle del Principe Harry che qualche settimana fa aveva detto di voler chiarire con il padre perché non sapeva quanto gli restasse ancora da vivere.

Il volo in Canada e le voci sulla malattia

Intanto la famiglia reale ha sempre cercato di tenere un profilo basso e prudente sulla vicenda lasciando intendere che il sovrano non sarebbe ancora guarito, ma che starebbe “vincendo” la sua battaglia. Re Carlo, inoltre, continua a rispettare tutti i suoi impegni istituzionali, è volato recentemente in Canada per la cerimonia di apertura del parlamento, riceve sempre il primo ministro inglese e ieri ha anche festeggiato l'anniversario della King’s Foundation, che ha David Beckham come ambasciatore.