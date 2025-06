Sport, Musica e Arte: che entusiasmo a Colle Oppio!

La location non è casuale. Lo skatepark riqualificato nel 2022 è la case history da cui si è generata la visione dei Crediti Sociali Sportivi. Se fino a qualche tempo fa il successo un evento e il valore di un impianto veniva dettato dal risultato agonistico, adesso si è compresa e valorizzata la portata sociale e il suo indotto. Il fatturato riversato sul territorio genera Pil, con uno SROI che, nel caso di Colle Oppio, è di oltre 2,8 milioni di euro. Da qui l’ideazione del Credito Sociale Sportivo che certifica e rende contabile il valore sociale generato dalla riqualificazione degli spazi pubblici. “Una novità assoluta per incentivare la partecipazione nella vita della comunità e promuovere il benessere collettivo. Un valore che può essere certificato e replicato” ha spiegato l’ad Nepi Molineris. Ogni credito sociale sportivo genera un impatto positivo per la collettività, misurato e quantificato in token digitali che rappresentano un valore sociale concreto che ogni azienda potrà utilizzare per supportare un’iniziativa legata alla sostenibilità. In questo modo le imprese possono migliorare il loro profilo ESG, dando un valore aggiunto al proprio bilancio di sostenibilità. L’intero processo è garantito da un sistema di sicurezza e trasparenza che assicura l’autenticità e la tracciabilità del contributo. “I Crediti Sociali Sportivi – ha sottolineato Nepi Molineris - alimentano un ciclo virtuoso: le risorse derivanti dall’iniziativa, infatti, vengono riutilizzate da Sport e Salute per sostenere anche nuovi progetti ad alto impatto sociale, moltiplicando così i benefici per le comunità”. Per maggiori informazioni creditisocialisportivi.it