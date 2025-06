Dani Alves recupera 628mila euro e si prepara per il terzo figlio  

Il calciatore Dani Alves ha vinto un'altra battaglia legale, questa volta contro l'ex moglie, Dinorah Santana , che gli ha fatto causa per presunto mancato pagamento degli alimenti ai figli. L'ex compagna del brasiliano ha chiesto 628.000 euro per presunti debiti non pagati dopo la separazione nel 2011. Tale somma di denaro è stata sequestrata al difensore in attesa della sentenza del giudice. Ora il tribunale di Barcellona ha stabilito che il calciatore ha rispettato i termini dell'accordo transattivo del 2012, ordinando il rimborso completo e condannando Dinorah al pagamento delle spese processuali.

Dani Alves vince in tribunale contro l'ex moglie

Nel programma tv Fiesta sono stati svelati i dettagli della questione: "A Dani è stato chiesto di pagare la somma di 628mila euro più qualche centesimo. Quel denaro è stato sequestrato a spese dei risultati. Ora, il tribunale ha restituito i soldi e Dinorah è stata condannata a pagare le spese processuali. Hanno solo un processo pendente in Brasile ma a Barcellona hanno stipulato che Alves abbia sempre rispettato quanto firmato nell'accordo del 2012". Questa buona notizia per Dani Alves arriva mentre la Corte Suprema sta esaminando il ricorso presentato contro la sua assoluzione nel caso di presunta aggressione sessuale nella discoteca Sutton di Barcellona, ​​in seguito alla sentenza di assoluzione emessa dall'Alta Corte di Giustizia.

Terzo figlio in arrivo per Dani Alves

Dani Alves, che ha avuto due figli con Santana, aspetta ora un terzo erede dalla seconda moglie Joana Sanz. "È sempre stato molto attento a me, ma ora approfitto dell'occasione per lasciargli fare cose che non mi piacciono", ha dichiarato la modella in un'intervista ad Hola, chiarendo che la sua relazione con il brasiliano sta andando bene e che lui è molto presente dopo il periodo trascorso in carcere. Al momento, la coppia non sa ancora se sarà un maschio o una femmina. "Quello che preferisco è che sia forte e sano, il resto non importa", ha precisato Lady Alves.