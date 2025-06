Alice Campello svela tutto: "Perché sono stata operata a New York e come sto ora"

Alice Campello è tornata a parlare della sua operazione a New York dopo che è stata fotografata sulla sedia a rotelle. Contrariamente a quanto scritto da più di qualcuno non si è trattato di un intervento di urgenza, anzi. A fare chiarezza è stata la moglie di Alvaro Morata : "Si è trattato di un'operazione programmata, per un problema relativo alle gravidanze. Ho deciso di operarmi a New York e questo è tutto. Niente di grave, grazie a Dio", ha dichiarato in un'intervista ad Hola!. La 30enne ha quattro figli: i gemelli Leonardo ed Alessandro, Edoardo e Bella. Tutti nati con parto cesareo. L'ultimo è stato particolarmente doloroso, tanto che Alice è finita in terapia intensiva e ha rischiato di morire . "Ora mi sento molto bene e molto tranquilla. Mi sono ripresa".

Alice Campello dopo l'operazione, la scelta sul quinto figlio

Dopo quanto accaduto con l'ultimo parto, Alice Campello non ha alcuna intenzione di allargare la famiglia con un quinto figlio. "I medici mi hanno detto che posso essere ancora madre ma la verità è che non voglio mettere di nuovo i miei figli o mio marito in una situazione del genere. Potrebbe succedere di nuovo, e penso che con quattro figli ce la stiamo cavando molto bene. Voglio dire, non c'è bisogno di far passare di nuovo nessuno attraverso quel tipo di sofferenza. Inoltre, non ho abbastanza tempo per tutto, per il lavoro, per i bambini... Bisogna imparare ad accettare le cose e che il tempo è limitato, e devo dividerlo per cinque". Alice è una imprenditrice affermata e secondo alcune indiscrezioni guadagnerebbe anche più del marito Morata, che attualmente gioca col Galatasaray.

Alice Campello e Morata dopo la grande crisi

Dopo la separazione durata a malapena cinque mesi, Alice Campello e Morata sono tornati ad essere la coppia di sempre. Unita, stabile e molto innamorata. "Mi sento felice e molto fortunata - ha ammesso lei - Ho attraversato il momento più difficile della mia vita ma anche quello che mi ha insegnato di più. Ne sono persino grata, perché mi ha insegnato tantissimo. Sono maturata e vedo la vita in maniera diversa". Alice e Morata trascorreranno l'estate in Spagna, tra la loro casa di Madrid e Maiorca. Per qualche giorno saranno inoltre a Marbella, sulla Costa del Sol, "per alcuni matrimoni di famiglia".