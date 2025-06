PLUG-MI 2025, la hyper edition accende i riflettori sui nuovi talenti

PLUG-MI , l’urban culture festival ideato e prodotto da Fandango Club Creators, che da anni infiamma Milano, torna il 20 e 21 settembre 2025 al Superstudio Maxi con un’energia completamente rinnovata: la HYPER EDITION. Dopo aver celebrato le leggende consolidate della cultura urbana nell'acclamata "The Realness Edition" del 2024 – che ha visto protagonisti del calibro di Ernia, Noyz Narcos, Mondo Marcio e lo street artist di fama internazionale Mr Wany – PLUG-MI decide di cambiare rotta e puntare con decisione sul futuro. L’edizione 2025 sarà un vero e proprio trampolino di lancio per i talenti emergenti , un’esplosione di novità pensate per dare voce e visibilità a chi sta ridefinendo i codici della creatività contemporanea.

Il concept “hyper” di quest’anno non è solo una parola chiave, ma una dichiarazione d’intenti. Rappresenta la volontà di amplificare le voci più fresche e innovative, rispondendo al bisogno delle nuove generazioni di stimoli culturali forti, autentici e multidimensionali. PLUG-MI HYPER EDITION si propone come un ecosistema dove il “nuovo” è elemento costitutivo, un’architettura che fa da ponte tra fisico e digitale grazie alla quale scoprire gli artisti che domani saranno sulla bocca di tutti.



La nuova scena musicale illumina PLUG-MI: presenting Melons, Faneto, LILCR, ABBY 6IX e molti altri. In linea con questa nuova visione, il palcoscenico musicale PLUG-MI JD Stage, firmato dal main sponsor JD, si prepara ad accogliere una line-up audace e innovativa. Grazie alla prestigiosa collaborazione con Esse Magazine, nuovo media partner del festival e punto di riferimento indiscusso per la scena rap e urban in Italia, la giornata di sabato 20 settembre vedrà esibirsi quattro tra i più promettenti artisti emergenti:



MELONS: rapper dallo stile crudo, diretto e fortemente autobiografico, con liriche che raccontano il disagio e la sopravvivenza. Usa un linguaggio tagliente con spiccati riferimenti culturali e metafore oscure. Le sue tracce sono un concentrato di riflessioni intimistiche e brutalismo lirico.



FANETO: artista italo-dominicano classe 2004, fonde sonorità trap classiche con esperienze personali e radici culturali. Con un timbro distintivo e una delivery incisiva, il suo sound è alla ricerca di sonorità sperimentali, ma allo stesso tempo mappa il sentiment giovanile di oggi con eleganza lirica.



LILCR: una delle voci emergenti della scena milanese, noto per un sound che mescola energia trap a melodie urban contemporanee, con un approccio melodico e diretto. La sua musica racconta storie di strada, tra sincerità e introspezione, alternando toni crudi a momenti più riflessivi. Con testi autentici e una presenza intensa, LILCR si conferma come una voce in crescita capace di dare voce alla realtà con forza e sensibilità.



ABBY 6IX: è il Municipio 6 di Milano a dare nome e identità ad Abby 6ix, voce autentica della Barona. Il suo stile, fortemente influenzato dalla scena americana, unisce atmosfere chill a un sound urbano diretto, con uno sguardo crudo sulla vita di strada filtrato da una sensibilità contemporanea. La sua scrittura nasce dal quartiere e si trasforma in messaggio di riscatto per le nuove generazioni.

PLUG-MI si pone come traduttore universale dei codici e dei linguaggi contemporanei sottolinea Gabriele Infranca, Direttore Creativo del festival. “Quest’anno con la HYPER EDITION, vogliamo spingerci oltre: non solo interpretare il presente, ma contribuire attivamente a plasmare il futuro della cultura urban, offrendo una piattaforma di prestigio ai talenti che la stanno definendo. La collaborazione con Esse Magazine per la selezione musicale è un primo e importante passo in questa direzione”; Ma la musica è solo uno degli “hyper-link” generazionali di PLUG-MI. Anche le aree dedicate all’arte, al fashion, al basket - con il grande ritorno del PLUG-MI Champion Basketball Court - allo skate e alle dance battle verranno animate da protagonisti di rilievo e con progetti inediti pensati per offrire al pubblico un’esperienza immersiva. L’obiettivo è trasformare PLUG-MI in un hub esperienziale dove la community può letteralmente interagire in modo autentico con la creatività emergente.



“Ci siamo chiesti quale sia e quale dovrebbe essere il ruolo di PLUG-MI rispetto alle nuove generazioni, domandandoci se presentarci con un format di intrattenimento basato su nomi capaci di produrre risultati facili, oppure investire con coraggio nel nuovo in ogni sua forma, perché è proprio la ricerca del nuovo che rispecchia l’attitudine del nostro pubblico. Abbiamo scelto di osare e ascoltare i nostri veri stakeholder, ovvero gli appassionati di urban culture che ci scelgono per vivere una hyper experience”, ha affermato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Fandango Club Creators.



Stay tuned: da oggi a settembre il palinsesto si arricchirà costantemente di proposte perché PLUG-MI 2025 si prepara a ridefinire ancora una volta le regole dell’intrattenimento e della urban culture, diventando il palcoscenico privilegiato per i talenti di domani e un appuntamento imprescindibile per brand, creativi e appassionati. Un’esperienza hyper che trasformerà Milano nel cuore pulsante dell’innovazione culturale.

Biglietti e accesso PLUG-MI 2025

La biglietteria ufficiale per PLUG-MI 2025 è aperta! Approfitta ora delle tariffe scontate in prevendita disponibili per un periodo

limitato:

- Biglietto Intero - Sabato 20 settembre: 19€ al posto di 35€

- Biglietto Intero - Domenica 21 settembre: 19€ al posto di 35€

- Abbonamento Intero - Weekend (20–21 settembre): 35€ al posto di 60€

Acquisto online disponibile su: tickets.plug-mi.com