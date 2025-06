Martina Colombari festeggia 21 anni di matrimonio con Costacurta e svela il loro segreto

Martina Colombari e Billy Costacurta sono sposati da ventuno anni. Un traguardo importante che la coppia, più unita e solida che mai, ha deciso di festeggiare con tanto di torta. L'ex Miss Italia ha poi condiviso sul suo profilo Instagram alcuni dolci scatti che la ritraggono insieme all'ex calciatore durante i festeggiamenti. La 49enne ha accompagnato il carosello di foto con una citazione presa dal libro di Leo Buscaglia Vivere, amare, capirsi: "Se vi aspettate che il rapporto sia una continua luna di miele fatta di perfezione, resterete delusi. Tu hai la tua vita, lui ha la sua vita e costruite ponti tra l’uno e l’altro. Non progredite separatamente, progredite insieme, tenendovi per mano, senza tuttavia fondervi". In pratica il segreto del loro amore duraturo. "Buon anniversario a noi", ha concluso la Colombari aggiungendo dei cuori rossi.

La lunga storia d'amore tra Martina Colombari e Costacurta

In un'intervista di qualche mese fa a Da noi...a ruota libera di Francesca Fialdini, Martina Colombari ha svelato come lei e Billy Costacurta riescono ancora a stare insieme in una società dove i divorzi, soprattutto nel mondo dello showbiz, sono all'ordine del giorno. “Facciamo tanto insieme, ma manteniamo le nostre individualità, e questo credo sia fondamentale”. Via libera, dunque, a uscite con le amiche, viaggi in solitaria e passioni individuali. La sera, però, si continua ad andare sempre a letto insieme e a dormire abbracciati, “nonostante gli acciacchi e qualcuno che russa”. La Colombari ha anche rivelato: “Siamo dei romantici, festeggiamo San Valentino, l’anniversario di matrimonio, quello del primo incontro e anche il primo bacio”.

La quotidianità di Martina Colombari e Costacurta

Le litigate, certo, non mancano tra Martina Colombari e Billy Costacurta. “Lui dice che sono logorroica. – ha ammesso lei in tv – Io non sopporto che sia così rigido e che diventi isterico alla guida”. Ha inoltre confidato che “stiamo tanto in silenzio, siamo abituati a stare in casa senza guardarci né parlarci ma respirandoci". Ma questo non ferma di certo un amore profondo e unico, che va avanti ormai da più di venti anni. Tanti auguri!