Maturità 2025, ecco le tracce dei temi di italiano: ci sono Borsellino e i giovani  

Esami di maturità 2025 al via per 524.415 mila studenti. Sono due le prove scritte a carattere nazionale (decise dal Ministero): oggi mercoledì 18 giugno si svolge la prova di italiano, uguale per tutti, domani giovedì 19 giugno la seconda, matematica allo scientifico e latino al classico. La terza prova si svolgerà solo per gli indirizzi in cui è prevista, il colloquio sarà in chiave multidisciplinare, i commissari interni ed esterni. Tra le tracce della prima prova ci sono Pasolini, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pierce Brandon, Riccardo Maccioni e Telmo Piovani.