Elena Santarelli: "Famiglia romanista, mio zio calciatore ha vinto lo Scudetto. Io tifo per mio marito"

Elena Santarelli è la prima fan di suo marito, Bernardo Corradi. A dichiararlo la diretta interessata a La volta buona, il programma di Caterina Balivo in onda ogni pomeriggio su Rai1, dopo la scelta dell'ex calciatore di lasciare la panchina della Nazionale italiana Under 20 per abbracciare la nuova avventura al Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. "Già sono di rosso", ha detto la Santarelli alla Balivo, riferendosi al colore del top che ha sfoggiato in puntata. "Già sei diventata milanista, ma non tifi Roma?", ha chiesto Caterina, che invece è una grande sostenitrice del Napoli. "Io mai tifato - ha spiegato Elena - né Roma, né Lazio. A casa mia tifano tutti Roma perché mio zio ha vinto lo Scudetto con la Roma nell'82, Ubaldo Righetti. Io tifo le squadre dove va mio marito, dove traghetta lui traghetto anche io".

Elena Santarelli e il grande amore per Bernardo Corradi

A La volta buona Elena Santarelli si è anche commossa dopo aver visto un filmato che raccontava la sua storia d'amore con Bernardo Corradi, iniziata nel 2006. "È il vero amore, nel nostro mondo posso dirlo a caratteri cubitali - ha ammesso - e me lo sono meritato. Non si tratta di fortuna, credo che a volte dobbiamo essere anche grati per le persone che ci stanno accanto. Lui è l'uomo giusto per me e io la donna giusta per lui". Poi ha aggiunto: "Siamo sempre stati uniti, non abbiamo mai avuto crisi. Nella mia testa l’ho mandato a quel paese mille volte, ma non siamo mai entrati in crisi".

La famiglia di Elena Santarelli e Bernardo Corradi

Elena Santarelli e Bernardo Corradi stanno insieme da quasi venti anni. Sono convolati a nozze nel 2014 e hanno due figli, Giacomo e Greta Lucia, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2016. Qualche tempo fa la coppia aveva rivelato a Verissimo che il primo incontro è avvenuto in discoteca e che per entrambi è stato un colpo di fulmine anche se all'epoca la showgirl era fidanzata con un'altra persona. "La prima volta che è venuto a casa mia, l'ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco", aveva confessato lei.