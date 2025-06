Terrore sulla pista di decollo in Vietnam: l'ala di un Boeing taglia di netto la coda di un jet. Paura a bordo

Terrore in Vietnam dove due aerei si sono scontrati poco prima delle rispettive partenze. È successo all'aeroporto internazionale Noi Bai di Hanoi dove un Boeing 787-9 Dreamliner in movimento ha colpito un Airbus A321, fermo in attesa dell'ok per partire. In un video condiviso sui social si vede l'ala del Boeing colpire e tagliare di netto l'ala dell'Airbus.