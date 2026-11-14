Che ci fa un gattone gigante in giro per Roma, Ostia e Fiumicino ? Da giorni, tra turisti sbigottiti e romani col naso all’insù, una domanda rimbalza da un capo all’altro della Città Eterna: "Ma esattamente, quel pupazzo colossale accanto ai monumenti più famosi del pianeta, da dove spunta?". Eh sì, perché il nostro amico a quattro zampe extra-large ha deciso di fare il turista Vip, facendosi notare proprio ovunque: sotto gli occhi severi del Colosseo (ma con molta più morbidezza), a farsi i selfie tra i vicoli di Piazza S. Maria in Trastevere, a contemplare la storia antica davanti alla Piramide Cestia, a fare la miao-guardia a Castel S. Angelo, pronto a respingere i cani nemici, a spuntare perfino davanti al geometrico Colosseo Quadrato e a godersi la brezza marina sul litorale di Ostia e Fiumicino! Insomma, impossibile non notarlo. Ma tranquilli, niente panico: non è un’invasione aliena felina, è la mascotte ufficiale del SuperCat Show che è venuta a prendersi tutte le coccole che si merita, invitando cittadini e turisti a venire alla mostra felina internazionale interamente dedicata ai gatti. SuperCat Show è iniziato oggi , sabato 14 novembre (ore 10.30-19.00), e continuerà anche domani,domenica 15 novembre (ore 10.00-19.00), alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 1). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, gatti campioni, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Un maxi-evento con main sponsor Monge e top sponsor come Schesir, Natural Trainer, Farmina, Oasy, Prolife e Royal Canin. CAMILLA, FILIPPO E CARLOTTA CERCANO CASA L’evento con oltre 600 gatti di razza da tutto il mondo da sempre dà una zampa ai trovatelli in cerca di una famiglia, al corner adozioni a cura dell’ Arca – Gatti della Piramide odv, diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show. Come Camilla, Filippo e Carlotta: due sorelle e un fratellino di appena 4 o 5 mesi, nati in un giardino accogliente e protetti dal calore della loro mamma che un brutto giorno non è più tornata, vittima di un incidente stradale. Rimasti soli troppo presto e indifesi, per fortuna, qualcuno li ha recuperati e accuditi, e saranno al SuperCat Show in cerca di un’adozione del cuore.

Due giorni di sfilate di vanità, mostre, gatti campioni, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Un maxi-evento con main sponsor Monge e top sponsor come Schesir, Natural Trainer, Farmina, Oasy, Prolife e Royal Canin. I quattro noti influencer gattofili Damiano Giordano damiano__giordano, Federico Santaiti federico.santaiti , Valentina Argento gattino mattutino e Selene Tola giuliano.themainecoon aranno tra i grandi protagonisti dell’edizione 2026 del SuperCat Show, pronti a incontrare la community, condividere la loro passione per i felini e raccontare curiosità e momenti speciali dal mondo dei gatti.



GATTI RARI: DAI CORNISH REX AI KURILIAN BOBTAIL

Tra le razze più ricercate si potranno ammirare i Bengal, “piccoli leopardi domestici”, i Kurilian Bobtail, i Cornish Rex, i British longhair e shorthair, ma anche Abissini, Certosini, Devon Rex, Esotici, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Sacri di Birmania, Selkirk Rex, Siamesi, Sphinx, Siberiani, Blu di Russia e tanti altri.



OLTRE 600 FELINI COL PEDIGREE E GATTI DI “RAZZA STRADALE”

Più di 600 magnifici felini da tutto il mondo col pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione, al corner adozioni a cura dell’ Arca – Gatti della Piramide odv www.igattidellapiramide.it, diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show, per trovare casa a tanti micetti romani sfortunati.



SIBERIANI E NEVA MASQUERADE IN PASSERELLA, SABATO dalle ore 15

Al felin-evento più importante d’Italia per bellezza, partecipazione ed eleganza degli esemplari, sabato 14 novembre, a partire dalle ore 15 circa, si terrà il Best di Razza con tanti magnifici Siberiani e Neva Masquerade provenienti da tutta Europa.



SPECIALE DEVON REX E CORNISH REX, DOMENICA dalle ore 15

Domenica 15, dalle ore 15, altra passerella, stavolta di gatti Rex (Devon Rex e Cornish Rex) tra i quali saranno premiati i vincitori per le varie categorie grazie agli otto importanti giudici internazionali dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).



PREMI TROFEO SUPERCAT MONGE DELL’ANNO E TANTI ALTRI

Eleganza e bellezza impegneranno i giudici internazionali dell’ANFI nei vari riconoscimenti e nei seguenti premi: Trofeo Supercat Monge dell’anno al gatto più votato nei due giorni espositivi, Gatto Schesir più giovane, Allevatore Oasy con più gatti iscritti, Gatto nero Natural Trainer più giovane, Espositore Royal Canin proveniente da più lontano, Gatto di casa Farmina più giovane in gara.



TUTELA DELLA SALUTE E SHOPPING

Il Ministero della Salute sarà presente con un suo stand per sensibilizzare l’opinione pubblica all’importanza del microchip degli animali e alla sensibilizzazione contro il fenomeno degli abbandoni. A disposizione del pubblico di SuperCat Show anche consulenze mediche gratuite di Reprovet di Roma (FB: Reprovet Point Roma - Dott.ssa Fabiana Pecchia), clinica veterinaria ufficiale dell’evento. Tante curiosità a tema gatto, idee regalo utili come il gps per cani e gatti Kippy (localizzatore perfetto per monitorare sempre il pet), e accessori ai due stand dei negozi ufficiali dell’evento Animalmania e Pepet.



BAMBINI TRUCCATI DA SUPERCAT

Ad allietare i più piccoli, la festa “coi baffi” con tanti spettacoli. Gli artisti di Atelier Fantastico, con tavolozza alla mano, al loro stand truccheranno i bambini da SuperCat con mascherine e mantello e i palloncini di Big Balloon.