Orosei, sparito un coccodrillo da un circo

OROSEI (Nuoro) - "È impossibile che il caimano possa essere scappato da solo, per me si tratta di furto. Ho sporto denuncia ai Carabinieri anche per preservare l'incolumità delle persone: è un animale in cattività che se non viene gestito può far male". Lo ha detto all'ANSA Eufrasio Martino, titolare del circo Martin fino a ieri a Orosei (oggi la carovana si è spostata a Tortolì), da cui l'alligatore di oltre un metro è sparito. "Ieri mi sono accorto dell'assenza del coccodrillo intorno alle 15 - ricostruisce Martino -: ho visto la teca spalancata, mancava il lucchetto e il caimano non c'era. La teca era all'interno di un semi-rimorchio coibentato, chiuso, impossibile andarsene da lì. Ma ammettiamo pure che sia riuscito ad uscire, non avrebbe fatto molta strada con un habitat a lui avverso: senza acqua e con le alte temperature di questi giorni. Abbiamo cercato ovunque e non c'era, così sono andato subito a denunciare la cosa ai Carabinieri per senso di responsabilità". Il titolare del circo non ha idea di cosa possa essere successo e quando. "Presumo che sia successo durante la notte tra domenica e lunedì ma non ho certezze - spiega -. Quando mi sono svegliato, ieri mattina alle 8, non ho controllato la teca, mi sono accorto della sparizione solo alle 15. Non so chi abbia potuto fare un gesto del genere, ma potrebbe essere qualche disperato che ha agito per soldi: il caimano ha un valore molto alto, sui 5mila euro, ma chi ha necessità impellente di denaro può venderlo a molto meno, intorno ai 500 euro. So solo che non è facile gestire un animale del genere - avverte Martino -. A noi non resta che aspettare notizie dagli inquirenti che hanno acquisito i documenti e stanno effettuando i sopralluoghi".