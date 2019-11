Terremoto in Albania, scossa di magnitudo 6.5: almeno sette morti

(ALBANIA) - L'Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4 seguite alla forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 di stanotte vicino Durazzo alle 2:54 ora locale (le 3:54 in Italia) sulla costa settentrionale dell'Albania. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. La scossa è stata sentita fino alla capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada in preda al panico.

Le vittime del sisma

È salito a sette il bilancio ufficiale delle vittime del forte sisma che ha colpito la notte scorsa l'Albania. Due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a Thumana, una località a circa 40 chilometri a nord di Tirana. Un uomo invece è stato trovato morto sotto le macerie di un palazzo crollato a Durazzo. Sempre a Durazzo, sono stati trovati in un albergo crollato nella zona della spiaggia altri due corpi. Oltre a queste cinque vittime a Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo. La settima vittima sarebbe registrata a Lezha, a circa 70 chilometri a nord di Tirana. Proseguono intanto le operazioni di soccorso sia a Durazzo sia a Thumana. Il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di "momenti drammatici, in cui bisogna mantenere la calma e stare vicini l'uno all'altro per affrontare questo colpo", sottolineando che "tutte le strutture dello Stato sono operative per salvare ogni possibile vita".

La situazione in Italia

La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita anche in Italia. Lo conferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che, in un post su Facebook assicura che "dalla sala della protezione civile della Regione, non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia". "Ho contattato il sindaco di Tirana Erion Veliaj - conclude - stanno verificando i danni".

Il terremoto del 1980

Dopo la forte scossa di terremoto registrata in Albania, la notte scorsa, in Basilicata, in particolare in provincia di Matera, sono state numerose le telefonate fatte ai Vigili del Fuoco, soprattutto per avere informazioni. Finora non sono stati segnalati danni a cose e persone. Molti lucani hanno scritto e pubblicato post sui social network, anche ricordando la vicinanza con la data dell'anniversario del 39esimo anniversario del terremoto del 23 novembre 1980.

Di Maio: “Nessun italiano per ora coinvolto"

"Abbiamo attivato l'Unità di crisi e allo stato non ci risulta nessun italiano coinvolto. Ai cittadini albanesi va tutta la nostra solidarietà per un evento che è stato sentito anche dagli abitanti delle regioni del Sud Italia". Lo ha detto il capo politico del M5s e ministro degli esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Rai 3.

Premier albanese Rama: "Situazione drammatica"

Il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di "momenti drammatici, in cui bisogna mantenere la calma e stare vicini l'uno all'altro per affrontare questo colpo". Lo afferma il ministero della Difesa. "Ci sono vittime. Stiamo lavorando per fare tutto il possibile nelle aree colpite", ha scritto poi su Twitter il primo ministro Edi Rama. Rama ha annunciato alla stampa che si recherà immediatamente a Durazzo, la più colpita dal terremoto.