Milano, Flash mob Fridays for Future per l'Australia

MILANO - Una cinquantina di attivisti del Fridays for Future, mascherati da koala e canguri, hanno scaricato una carriola di carbone davanti al Consolato australiano a Milano, in via Borgogna, in segno di protesta contro "l'immobilismo del governo di Scott Morrison" verso gli incendi che stanno devastando il paese. Morrison è "un negazionista climatico che non ha voluto affrontare il problema degli incendi e mentre l'Australia bruciava era in vacanza alle Hawaii", hanno spiegato i militanti al megafono mentre sventolavano striscioni con le scritte "i negazionisti climatici uccidono" e "salviamo l'Australia". "L'Australia brucia ed è un chiaro segnale di come il cambiamento climatico riguarda non il futuro ma il presente - ha detto l'attivista Miriam Martinelli - Morrison nonostante gli incendi continua a sostenere che si debba continuare ad usare combustibile fossile".