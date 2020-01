Migranti, quasi 1.300 arrivati in Italia dall'inizio dell'anno

ROMA - Sono quasi 1.300 i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. Secondo i dati del Viminale, fino a questa mattina, erano infatti arrivate 870 persone, ma vanno aggiunte le 407 a bordo della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere che sta facendo rotta verso Taranto dopo aver avuto l'autorizzazione allo sbarco. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano state 155 le persone arrivate in Italia. Dai dati del Ministero dell'Interno emerge inoltre che proviene dall'Algeria il maggior numero di coloro che sono arrivati nel nostro paese, 249 persone. Ci sono poi gli ivoriani (126 persone) e i bengalesi (91). I minori non accompagnati sbarcati sono 114, ma il dato è aggiornato al 27 gennaio.