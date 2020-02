Iss sul coronavirus: "Le misure adottate tutelano la salute dei bambini a scuola"

ROMA - "Le misure adottate per le popolazioni scolastiche, sono quelle necessarie a tutelare la salute della popolazione". Così si espone l'Iss in una nota ufficiale. "Ciò anche in considerazione della forte capacità e preparazione dei professionisti dei dipartimenti di prevenzione e di tutto il nostro SSN. Al momento l'Italia è tra i paesi che hanno adottato le misure più ampie ed articolate per il controllo della diffusione dell'infezione nell'intera popolazione e altri paesi europei non hanno adottato misure specifiche per la popolazione scolastica. L'OMS sottolinea nei propri report quotidiani come sulla base delle conoscenze ad oggi acquisite l'infezione asintomatica sembra rara e che il rischio di trasmissione attraverso persone asintomatiche è molto raro negli altri coronavirus. La principale via di trasmissione sono persone sintomatiche attraverso tosse e starnuti.L'ECDC rende noto nei suoi report quotidiani che per il controllo della diffusione delle infezioni da coronavirus è fondamentale la tempestiva individuazione dei casi e la corretta gestione dei contatti. La situazione epidemiologica italiana mostra allo stato attuale 2 casi confermati in turisti provenienti dalla Cina e 25 casi nei paesi Europei". L'Istituto Superiore di Sanità, dunque, si dice sicuro del lavoro dell'Italia riguardo il rischio di trasmissione del virus all'interno della penisola.

"I casi sono stati prontamente individuati e gestiti"

"In Italia i casi confermati sono stati prontamente individuati e gestiti secondo le raccomandazioni internazionali e tutto il SSN gestisce prontamente i sospetti. Tutte le persone che rientrano dalla Cina se manifestano sintomi delle alte vie respiratorie o se sono state in contatto con portatore di coronavirus negli ultimi 14 giorni sono soggette a controllo sanitario così come i loro contatti. Infine giova ricordare che la situazione è in evoluzione, è continuamente monitorata e in caso di nuovi elementi il sistema è pronto ad adottare immediatamente gli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari". Conclude così l'Iss riguardo il coronavirus che conferma come tutte le persone proveniente dalla Cina siano sottoposte a controlli prima dello sbarco in Italia.