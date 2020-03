Coronavirus, Valeria Marini e il giallo del tampone. Selvaggia Lucarelli solleva il caso

ROMA - Coronavirus, scoppia il giallo del tampone che Valeria Marini, a suo dire, avrebbe effettuato a scopo precauzionale prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. A mettere in dubbio le sue affermazioni la giornalista Selvaggia Lucarelli, dopo un'intervista telefonica alla showgirl pubblicata su The Post International (poi riportata sul suo profilo Instagram) che in sintesi ricostruisce i fatti, chiedendo anche chiarimenti in merito a Mediaset. Nella casa - a quanto si apprende - è comunque tutto tranquillo e la vita dei 'reclusi' si svolge in condizioni di sicurezza: non a caso oggi Mediaset ha annunciato che non interromperà la programmazione del Gf, pur nel pieno rispetto delle nuove misure di contenimento decise dal governo.

Valeria Marini è entrata al Gf Vip il 24 febbraio e nella telefonata con la Lucarelli ha asserito, come aveva già fatto con gli inquilini della casa più spiata d'Italia, che aveva già fatto il tampone. "Quando?", chiede la giornalista. "Il 19 febbraio, di venerdì o sabato (il 19 febbraio era mercoledì ndr)", la risposta. "Ma non c'era nessun caso di coronavirus in Italia, il paziente 1 si è scoperto il 21 febbraio", fa notare Lucarelli. "Ma cosa dici!", replica Marini. "Eh, sì, non c'erano casi di italiani contagiati il 19, a parte i due cinesi di Wuhan a gennaio, come mai hai fatto il test?", insiste la giornalista, facendo notare che è difficile immaginare che il 19 febbraio venissero fatti tamponi a "cittadini in salute". Marini dice di aver dato le analisi a Mediaset. "Se mente - sottolinea ancora Selvaggia Lucarelli - è molto grave, e vanno tutelati i coinquilini". Nell'articolo, Lucarelli ricorda anche che Marini qualche giorno dopo il suo ingresso nella Casa, intorno al 10 marzo, aveva cominciato a non stare bene, ad avere la tosse e a manifestare stanchezza e spossatezza. E di fronte alla preoccupazione dei coinquilini della casa, aveva rassicurato i compagni di aver fatto il tampone, e di essere risultata negativa.

