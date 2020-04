"Ecco perché chiudere le scuole non aiuta a combattere il Coronavirus"

ROMA - Altro che misura di prevenzione, "chiudere le scuole non serve a nulla e non aiuterà ad arginare l'epidemia. L'unico risultato sarà ridurre il percorso didattico ed educativo di bambini e ragazzi". Questo è quanto emerge da uno studio condotto da alcuni ricercatori inglesi e pubblicato oggi sul quotidiano Independent.

Ecco perché chiudere la scuola non serve ad arginare il contagio

Sempre secondo la ricera le chiusure scolastiche nel Regno Unito sono servite a ridurre i decessi tra il 2 e il 4 per cento, un dato inferiore ad altre misure di distanziamento sociale. Il motivo è semplice: i bambini non sono i principali fattori di infezione del Covid-19. Lo studio del Lancet Child & Adolescent Health journal suggerisce inoltre che le chiusure scolastiche non hanno contribuito al controllo dell'epidemia di Sars in Cina, Hong Kong e Singapore nel 2003. L'isolamento dei casi ha un impatto molto superiore nella lotta al Covid-19. "Le chiusure scolastiche hanno un impatto marginale per arginare il contagio e, al contrario, hanno dei costi economici molto alti in termini di potenziali danni, soprattutto per i bambini più svantaggiati. Sarebbe stato molto più logico prendere in considerazione l'introduzione di altri interventi di distanziamento sociale nelle scuole, come la chiusura dei campi da gioco e l'aumento della spaziatura tra gli studenti in classe. Una scelta, questa, meno imnpattante sulla didattica rispetto alla chiusura totale di tutti gli istituti scolastici", recita lo studio.

I veri pericoli arrivano dagli assembramenti dei genitori

Russell Viner, professore di salute adolescenziale presso l'UCL Institute of Child Health, ha dichiarato: "Da studi precedenti è emerso come le chiusure scolastiche hanno maggiore effetto se il virus ha una bassa trasmissibilità e i numeri di bambini contagiati sono alti. Con il Covid-19 si ha esattamente l'opposto. Bisogna necessariamente restituire in modo sicuro agli studenti l'istruzione che li è stata tolta", ha aggiunto Viner. Uno stop a lungo termine della didattica danneggerà inevitabilmente l'educazione dei bambini. Il più grande rischio - sempre secondo lo studio inglese - può arrivare non dai bambini in classe ma dagli assembramenti di genitori, nonni e babysitter al cancello della scuola.