Barbara D'Urso e l'inseguimento con l'elicottero. Selvaggia Lucarelli: "Un messaggio becero"

ROMA - Barbara D’Urso è finita al centro delle polemiche dopo il servizio andato in onda nel giorno di Pasquetta a Pomeriggio 5. Nel servizio, una sua inviata è salita su un elicottero della Guardia di Finanza, per riprendere i controlli dei militari, facendo anche in diretta la cronaca dell’inseguimento alle persone in strada che non rispettavano i divieti. Il servizio di Pomeriggio 5 ha indignato il web e anche Selvaggia Lucarelli ha deciso di scagliarsi contro la D'Urso, condividendo su Instagram una particolare proposta: “Propongo un elicottero fisso che sorvoli l’area degli studi di Pomeriggio 5 e insegua ospiti e conduttrici ogni volta che mettono in pericolo la comunità con dichiarazioni, azioni, messaggi beceri“.

