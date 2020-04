L'ordine del sindaco: "Sanificare i mazzi di carte usati nei bar"

Sanificare le carte nei bar. È questa la decisione presa dal sindaco di Roccafranca, comune di Brescia, Marco Franzelli. I decessi di persone che frequentavano bar e osterie hanno convinto il primo cittadino a chiedere la disinfezione obbligatoria di tutti i mazzi di carte utilizzati nei bar del paese. Il sindaco ha coinvolto il Centro operativo comunale (Coc) per l'intervento: "Chiedo a tutti i gestori di contattare il Coc e accordarsi per la consegna delle carte da gioco, utilizzate all'interno delle proprie attività, per procedere alla loro sanificazione tramite la macchina all'ozono", ha detto.

