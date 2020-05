Coronavirus, in Molise un funerale scatena i contagi in una comunità Rom

"Noi 'Rom Abruzzesi' del Molise siamo più italiani di tanti cittadini molisani e certamente questo virus non l'abbiamo portato noi in Italia" sbotta l'Opera nomadi del Molise. Nella regione è scoppiato il caso dopo che il numero dei positivi è salito a 72, un incremento di 12 unità in poche ore tra le persone che appartengono alla comunità Rom di Campobasso. La diffusione del Coronavirus sarebbe stata favorita dalla partecipazione a un funerale. La conferma dei numeri è stata fornita dal direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) Oreste Florenzano. In Molise ci sono 229 casi positivi, 9.247 i tamponi processati da inizio emergenza.

