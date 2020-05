Coronavirus, i dati: 1.616 positivi in meno e soli 355 nuovi casi

ROMA - Continuano a migliorare i numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia: il numero totale degli attualmente positivi è di 42.075, con una decrescita di 1.616 assistiti rispetto a ieri, secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile. I morti nelle ultime 24 ore sono 75 e portano il totale a 33.415 vittime. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 157.507, con un incremento di 1.874 persone rispetto a ieri. I contagiati totali da Coronavirus sono 233.019, soltanto 355 più di ieri, quando se ne erano registrati 416 in più, quindi in calo nelle 24 ore. In Lombardia sono 210 positivi in più (ieri 221), pari al 59,1% dell'aumento odierno in Italia. Ci sono 5 regioni che comunicano zero nuovi contagiati: Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata. Tra gli attualmente positivi, 435 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 15 pazienti rispetto a ieri. 6.387 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 293 pazienti rispetto a ieri. 35.253 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I tamponi fatti per il Coronavirus sono finora 3.878.739, in aumento di 54.118 rispetto a ieri. Le persone controllate con tampone sono finora 2.433.621.

Coronavirus, i dati per regione in Italia

Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile - gli attualmente positivi sono 20.996 in Lombardia (-813), 5.161 in Piemonte (-129), 3.163 in Emilia-Romagna (-116), 1.500 in Veneto (-112), 1.111 in Toscana (-55), 669 in Liguria (-112), 2.983 nel Lazio (-72), 1.338 nelle Marche (-9), 980 in Campania (-1), 1.177 in Puglia (-45), 304 nella Provincia autonoma di Trento (-62), 986 in Sicilia (-13), 278 in Friuli Venezia Giulia (-27), 753 in Abruzzo (-17), 127 nella Provincia autonoma di Bolzano (-10), 31 in Umbria (+0), 185 in Sardegna (-1), 15 in Valle d'Aosta (-2), 144 in Calabria (-7), 145 in Molise (-11), 29 in Basilicata (-2).

Per quanto riguarda i morti, in Lombardia sono 16.112 (+33), Piemonte 3.867 (+9), Emilia-Romagna 4.114 (+7), Veneto 1.918 (+2), Toscana 1.041 (+4), Liguria 1.465 (+6), Lazio 735 (+7), Marche 987 (+0), Campania 412 (+1), Puglia 504 (+4), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 274 (+1), Friuli Venezia Giulia 333 (+0), Abruzzo 405 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 130 (+0), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0).

